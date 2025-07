A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO VERSO PESCARA IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E POGGIO IMPERIALE

Roma, 9 luglio 2025 – Alle ore 13:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 513 in carreggiata opposta.

Al momento, nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie e non si registrano turbative alla viabilità.

Resta temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari per consentire le operazioni di spegnimento del mezzo.

Al momento all’interno del tratto chiuso il traffico è momentaneamente bloccato e si registrano 5 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8 Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda da parte della Protezione Civile.

Agli utenti in transito diretti verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Poggio Imperiale si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a San Severo.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.