A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO L TRATTO COMPRESO TRA POGGIO IMPERIALE E SAN SEVERO IN DIREZIONE BARI

Roma, 5 Giugno 2026 – Poco dopo le 14, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme, ora spento, all’altezza del km 516. Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda verso Bari.