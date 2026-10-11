A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO TRA VAL DI SANGRO E VASTO NORD IN DIREZIONE BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO TRA VAL DI SANGRO E VASTO NORD IN DIREZIONE BARI
Roma, 11 ottobre 2026 – Poco prima delle 13:00, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto nord in direzione Bari, precedentemente chiuso per un mezzo pesante in fiamme al km 421,5, ora spento.
Attualmente nel tratto interessato, per consentire i lavori di ripristino danni alla pavimentazione, il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda in direzione Bari.