A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO TRA POGGIO IMPERIALE E SAN SEVERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO TRA POGGIO IMPERIALE E SAN SEVERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 25 maggio 2026 – Alle 13:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa della presenza di fumo in carreggiata all’altezza del km 523.8, provocato da un incendio esterno alla sede autostradale.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglia della Polizia Stradale ed il personale del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.