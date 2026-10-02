A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VASTO SUD E VASTO NORD IN DIREZIONE PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VASTO SUD E VASTO NORD IN DIREZIONE PESCARA
Roma, 2 ottobre 2026 – Poco prima delle ore 15:30, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Vasto sud e Vasto nord verso Pescara, precedentemente chiuso per materiali dispersi, all’altezza del km 438.4 dove attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili.
Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del Tronco 7 di Pescara di Autostrade per l’Italia.