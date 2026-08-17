A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VASTO SUD E TERMOLI IN DIREZIONE BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VASTO SUD E TERMOLI IN DIREZIONE BARI
Roma, 17 agosto 2026 – Alle ore 14:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari, è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 459, ora spento.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano 7 km di coda verso Bari.