A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VASTO NORD E VAL DI SANGRO IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 21 ottobre 2026 – Poco prima delle ore 17:30, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Vasto Nord e Val di Sangro, in direzione Pescara, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 424, che aveva visto il coinvolgimento di un mezzo pesante che si è ribaltato occupando l’intera carreggiata.





Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico in direzione Pescara transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta per permettere i lavori di ripristino del piano viabile a seguito dell’incidente e si registrano 5 km di coda.





Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.