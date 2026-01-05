A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VAL DI SANGRO E PESCARA SUD IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 5 gennaio 2026 – Alle ore 13:00 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Val di Sangro e Pescara Sud, in direzione Pescara, precedentemente chiuso a causa di una rapina a un furgone portavalori, avvenuto all’altezza del km 402. L’evento ha coinvolto tre autovetture e un camion.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano 5 km di coda per traffico congestionato verso Pescara.