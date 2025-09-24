A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VAL DI SANGRO E ORTONA IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 24 Settembre 2025 – Alle 21:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Val di Sangro e Ortona verso Ancona, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 412, che aveva visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura.

Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su una corsia e non si registrano accodamenti in direzione Ancona.