A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VAL DI SANGRO E LANCIANO IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 25 agosto 2025 – Alle 14:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara, che era stato chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 419.

Sul luogo dell’evento, attualmente il traffico circola su entrambe le corsie disponibili e si registrano code a tratti per traffico intenso verso Pescara.