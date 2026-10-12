A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA TERMOLI E POGGIO IMPERIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA TERMOLI E POGGIO IMPERIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 12 Ottobre 2026 – Alle ore 13:15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso in via cautelativa dalla Prefettura di Campobasso a causa di una protesta degli autotrasportatori lungo la viabilità ordinaria.
Sul tratto precedentemente interessato dall’evento, il traffico transita su una corsia in entrambe le direzioni e si registrano 5 km di coda nel tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara.