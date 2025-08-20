A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA TERMOLI E POGGIO IMPERIALE IN DIREZIONE BARI
Roma, 20 agosto 2025 – Alle ore 11:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale, in direzione Bari, precedentemente chiuso a causa della presenza di fumo in carreggiata, all’altezza del km 498.
Al momento, nel tratto interessato, non si registrano turbative alla viabilità.