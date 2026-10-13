A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E POGGIO IMPERIALE VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E POGGIO IMPERIALE VERSO PESCARA
Roma, 13 ottobre 2026 – Alle ore 20:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara, precedentemente chiuso a causa della presenza di materiale disperso in carreggiata, ora rimosso, all’altezza del km 520.
Attualmente, nel tratto interessato precedentemente interessato dall’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione.