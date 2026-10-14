A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E POGGIO IMPERIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 14 ottobre 2026 – Alle ore 8.00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa della presenza di materiali dispersi in carreggiata all’altezza del km 520.





Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 3 km di coda nel tratto compreso tra Foggia e San Severo verso Pescara e 3 km di coda nel tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale verso Bari.