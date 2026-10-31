A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E FOGGIA VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E FOGGIA VERSO BARI
Roma, 31 ottobre 2026 – Alle ore 19:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra San Severo e Foggia, in direzione Bari, precedentemente chiuso a causa di un incidente all’altezza del km 553.
Attualmente, in corrispondenza del tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano 2 km di coda verso Bari.