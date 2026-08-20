A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E FOGGIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E FOGGIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 20 agosto 2026 – Alle ore 18 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato completamente riaperto il tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa del fumo scaturito da un incendio esterno alla sede autostradale, all’altezza del km 539+500.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione.