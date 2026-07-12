A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E FOGGIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 12 luglio 2026 – Poco dopo le ore 12:00, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni, che era stato chiuso a causa del fumo scaturito da un incendio esterno alla sede autostradale, all’altezza del km 534.

Sul luogo dell’evento attualmente si circola su entrambe le corsie disponibili e non si registrano turbative in entrambe le direzioni.