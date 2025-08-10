A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E FOGGIA IN DIREZIONE BARI
Roma, 10 agosto 2025 – Poco prima delle 16:30, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra San Severo e Foggia in direzione Bari, precedentemente chiuso a causa del fumo scaturito da un incendio sulla scarpata adiacente all’autostrada, all’altezza del km 545, ora spento.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 2 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari.