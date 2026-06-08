A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ROSETO DEGLI ABRUZZI E TERAMO-GIULIANOVA-MOSCIANO IN DIREZIONE ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ROSETO DEGLI ABRUZZI E TERAMO-GIULIANOVA-MOSCIANO IN DIREZIONE ANCONA
Roma, 8 giugno 2026 – Poco prima delle ore 22, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Teramo-Giulianova-Mosciano, in direzione Ancona, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme – ora rimosso – all’altezza del km 342.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda per traffico congestionato.