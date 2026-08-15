A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ROSETO DEGLI ABRUZZI E PINETO VERSO PESCARA

Roma, 15 agosto 2026 – Alle ore 10 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 344.2, che aveva visto il coinvolgimento di un’autovettura.





Attualmente, in corrispondenza del tratto precedentemente interessato dall’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Giulianova e Roseto verso Pescara.