A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ROSETO DEGLI ABRUZZI E GIULIANOVA IN DIREZIONE ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ROSETO DEGLI ABRUZZI E GIULIANOVA IN DIREZIONE ANCONA
Roma, 29 giugno 2026 – Alle 10:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova in direzione Ancona, precedentemente chiuso per un incidente avvenuto al km 334,5, ora risolto.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 7 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Pineto e Giulianova in direzione Ancona.