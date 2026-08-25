A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA POGGIO IMPERIALE E TERMOLI IN DIREZIONE PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA POGGIO IMPERIALE E TERMOLI IN DIREZIONE PESCARA
Roma, 25 agosto 2026 – Alle 17:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara, precedentemente chiuso per un incendio sulla scarpata adiacente alla carreggiata, all’altezza del km 493, ora spento.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e non si registrano turbative.