A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA POGGIO IMPERIALE E SAN SEVERO IN DIREZIONE BARI

Roma, 27 agosto 2025 – Alle 20:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale in direzione Bari, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 515.





Sul luogo dell’evento, attualmente il traffico circola su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e non si registrano turbative al traffico.



