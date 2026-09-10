A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PINETO E ROSETO DEGLI ABRUZZI IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 10 settembre 2026 – Alle ore 12:00 circa, sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Pineto e Roseto degli Abruzzi, in direzione Ancona, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto al km 346.

Sul luogo dell’evento il traffico circola su una sola corsia e si registrano 10 km di coda in diminuzione all’altezza dell’ex uscita obbligatoria a Pineto.

Agli utenti diretti verso Ancona e provenienti da Pescara, si consiglia di uscire a Pescara Nord, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 a Roseto degli Abruzzi.