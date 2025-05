A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PINETO E ROSETO DEGLI ABRUZZI IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 8 maggio 2025 – Alle 7:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona, precedentemente chiuso per un mezzo pesante fermo in avaria, ora rimosso, all’altezza del km 346.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia per senso di marcia e si registrano 5 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Pescara nord e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona e 2 km di coda nel tratto compreso tra Giulianova e Pineto in direzione Pescara.