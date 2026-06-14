A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PINETO E PESCARA NORD IN DIREZIONE PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PINETO E PESCARA NORD IN DIREZIONE PESCARA
Roma, 14 giugno 2026 – Alle ore 22 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Pineto e Pescara Nord in direzione Pescara, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 354.1.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda verso Pescara.