A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PESCARA SUD E PESCARA OVEST IN DIREZIONE ANCONA

PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE

Roma, 25 giugno 2026 – Alle 15:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Pescara sud e Pescara ovest in direzione Ancona, precedentemente chiuso a causa di un incidente, all’altezza del km 384, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, di cui uno ribaltato, e un’autovettura.

La riapertura è stata effettuata attraverso l’installazione di una corsia in deviazione nella carreggiata opposta per consentire il proseguimento dei lavori di messa in sicurezza del mezzo pesante da parte dei Vigili del Fuoco e le operazioni di pulizia e ripristino del manto stradale da parte delle squadre della direzione di tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico scorre su una corsia per senso di marcia e si registrano 7 km di coda nel tratto compreso tra Ortona e Pescara ovest in direzione Ancona.

Inoltre, si registra 1 km di coda 1 km di coda tra il bivio con la A25 Torano-Pescara e Pescara ovest in direzione Bari.

In alternativa, a chi viaggia verso Ancona si consiglia di uscire a Ortona, percorrere la SS16 Adriatica verso Pescara, poi la SS714 Tangenziale di Pescara, quindi il Raccordo Pescara-Chieti, con rientro in A14 a Pescara ovest.