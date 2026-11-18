A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PESCARA NORD E PINETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 18 novembre 2026 – Alle 21:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Pescara Nord e Pineto, in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 356 in direzione Ancona, all’interno di un cantiere di lavori, correttamente installato, dove il traffico transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

Attualmente, nel tratto precedentemente interessato dall’evento, il traffico transita su una corsia per senso di marcia e si registrano 3 km di coda nel tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Pescara nord, in direzione Pescara e 5 km di coda nel tratto compreso tra il bivio con la A25 Torano-Pescara e Pescara nord, verso Ancona, per traffico congestionato.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.