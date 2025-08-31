A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PESCARA NORD E ATRI PINETO IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 31 agosto 2025 – Poco prima delle 16:00, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione Ancona, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 356.

Sul luogo dell’evento, dove continuano gli interventi dei soccorsi, attualmente il traffico circola su una corsia e si registrano 6 km di coda verso Ancona.