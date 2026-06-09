A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PESARO E FANO IN DIREZIONE ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PESARO E FANO IN DIREZIONE ANCONA
Roma, 9 giugno 2026 – Alle 22:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Pesaro e Fano, verso Ancona, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante, ribaltatosi all’altezza del km 169.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano 3 km di coda.