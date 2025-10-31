A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PEDASO E GROTTAMMARE IN DIREZIONE PESCARA
Roma, 31 ottobre 2025 – Alle ore 12:00 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in direzione Pescara, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 300,4, all’interno della Galleria Castello di Grottammare.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico scorre tutte le corsie disponibili e si registrano 8 km di coda in direzione Pescara.
Agli utenti che da Ancona sono diretti a Pescara si consiglia di uscire a Porto S. Elpidio, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 all’altezza della stazione di Grottammare.