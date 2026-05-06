A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PEDASO E GROTTAMMARE IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 6 maggio 2026 – Alle 11:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 288, che aveva visto il coinvolgimento di un mezzo pesante e un furgone.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione Pescara e si registrano 7 km di coda nel tratto compreso tra Porto S. Elpidio e Grottammare.

Agli utenti che da Bologna sono diretti a Pescara si consiglia di uscire a Porto S. Elpidio, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 all’altezza della stazione di Grottammare.