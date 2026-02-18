A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PEDASO E GROTTAMMARE IN DIREZIONE PESCARA
Roma, 18 Febbraio 2026 – Poco dopo le 13, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, precedentemente chiuso a causa di incidente, ora risolto, avvenuto all’interno della galleria Pedaso, all’altezza del km 288.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una corsia per consentire alle squadre della Direzione VII Tronco di Autostrade per l’Italia di portare avanti le operazioni di pulizia e di ripristino del manto stradale. Nel tratto interessato si segnalano 6 km di coda.