Roma, 14 novembre 2025 – Alle ore 11:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto in galleria all’altezza del km 297+800, che ha visto il coinvolgimento di due pullman e un mezzo pesante.

Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda in diminuzione in direzione Pescara.