A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA PEDASO E FERMO IN DIREZIONE ANCONA

Roma 31 luglio 2026 – Alle ore 5:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Pedaso e Fermo, verso Ancona, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto nella serata di ieri all’altezza del km 280 e che aveva visto il ribaltamento di un mezzo pesante.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si segnalano accodamenti.