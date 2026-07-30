A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ORTONA E LANCIANO IN DIREZIONE BARI

Roma, 30 Luglio 2026 – Poco dopo le 12, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Ortona e Lanciano, in direzione Bari, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 412, ora risolto, che aveva visto coinvolti un mezzo pesante e una moto

Attualmente, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e si registrano 8 km di coda in diminuzione.