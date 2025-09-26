A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LORETO E CIVITANOVA MARCHE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 26 settembre 2025 – Poco prima delle 10, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche, in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso in via precauzionale, su richiesta dei Vigili del Fuoco, per consentire il loro intervento su una fuga di gas, trasportato da un condotto, situato all’esterno della piattaforma all’autostradale.
Al momento, l’area è stata messa in sicurezza.
Attualmente, nel tratto interessato il traffico scorre su tutte le corsie disponibili in entrambe le direzioni, si registra 1 km di coda in diminuzione verso Ancona e di 2 km in diminuzione in direzione Pescara.