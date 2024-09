A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LORETO E ANCONA NORD IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 19 settembre 2024 – Alle 9:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Loreto e Ancona nord in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa degli allagamenti provocati delle forti piogge che dalla giornata di ieri stanno interessando il versante adriatico.

Rimane chiusa la stazione di Ancona sud in uscita per le provenienze da Bologna. In alternativa, gli utenti che da Bologna devono uscire ad Ancona sud possono utilizzare l’uscita di Ancona nord.

Continua il costante presidio della zona da parte del personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Autostrade per l’Italia consiglia pertanto agli utenti che dovranno mettersi in viaggio nelle tratte interessate di informarsi prima della partenza e durante il viaggio, attraverso i canali di infoviabilità di Aspi aggiornati in tempo reale, tramite i collegamenti in onda su Rai Isoradio, RTL102.5, RTL102.5 News e, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.