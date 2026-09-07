A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LANCIANO E ORTONA IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 7 settembre 2026 – Alle ore 6:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Lanciano e Ortona, in direzione Pescara, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 410+600, ora spento.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico scorre su una corsia disponibile in direzione Pescara, per permettere le attività di rispristino dei danni causati dall’evento.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.