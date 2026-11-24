A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO A1/A14 E L’ALLACCIAMENTO A14/R14 RACCORDO DI CASALECCHIO IN DIREZIONE A1

Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, poco dopo le ore 02:00 è stato riaperto il tratto compreso tra l’allacciamento A1/A14 e l’allacciamento con l’A14/R14 Raccordo di Casalecchio, in direzione A1, precedentemente chiuso a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 11.4, dove ora il traffico transita su tutte le corsie disponili.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti I soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.