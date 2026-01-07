A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A16 NAPOLI-CANOSA E CERIGNOLA EST IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 7 gennaio 2026 – Alle ore 22:00 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Cerignola Est, in direzione Pescara, precedentemente chiuso a causa di un assalto a un portavalori, avvenuto all’altezza del km 595. L’evento ha coinvolto tre veicoli, andati in fiamme.



Resta temporaneamente chiuso il tratto in direzione Bari, per consentire il prosieguo delle operazioni da parte delle forze dell’ordine.



Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale della Direzione 8 Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti diretti verso Bari devono uscire a Cerignola Est, percorrere la SS 16 Adriatica verso Bari, per poi rientrare in autostrada a Canosa.