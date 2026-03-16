A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA GROTTAMMARE E PEDASO IN DIREZIONE ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA GROTTAMMARE E PEDASO IN DIREZIONE ANCONA
Roma, 16 marzo 2026 – Alle ore 17:50 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso, in direzione Ancona, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 296+500.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.
Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione Ancona e si registrano 8 km di coda.