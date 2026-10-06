A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA ZONA INDUSTRIALE E CEROGNOLA EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA ZONA INDUSTRIALE E CEROGNOLA EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 6 ottobre 2026 – Alle 4:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, terminati i lavori di ripristino della carreggiata, è stato completamente riaperto il tratto compreso tra Foggia Zona Industriale e Cerignola est in entrambe le direzioni, chiuso nella giornata di ieri a causa di un assalto a un portavalori, all’altezza del km 567.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione.