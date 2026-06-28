A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA ZONA INDUSTRIALE E CERIGNOLA EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA ZONA INDUSTRIALE E CERIGNOLA EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 28 giugno 2026 – Poco prima delle 16:30, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Foggia Zona Industriale e Cerignola est in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa del fumo scaturito da un incendio, all’altezza del km 572,7, su una proprietà esterna alla sede autostradale.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative.