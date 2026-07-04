A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA ZONA INDUSTRIALE E CERIGNOLA EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA ZONA INDUSTRIALE E CERIGNOLA EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 4 luglio 2026 – Alle ore 18 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Foggia Zona Industriale e Cerignola est in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa del fumo scaturito da un incendio esterno alla sede autostradale, all’altezza del km 565.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 8 di Bari di Autostrade per l’Italia.
Al momento, nel tratto interessato, non si registrano turbative.