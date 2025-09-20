A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA ZONA INDUSTRIALE E CERIGNOLA EST IN DIREZIONE BARI
Roma, 20 settembre 2025 – Poco prima delle ore 00:15 della scorsa notte, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Foggia Zona Industriale e Cerignola est in direzione Bari, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo, avvenuto all’altezza del km 580.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8 Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative.