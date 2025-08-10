A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA E SAN SEVERO IN DIREZIONE PESCARA
RIMANE TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO IN DIREZIONE BARI
Roma, 10 agosto 2025 – Alle 16:15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Foggia e San Severo in direzione Pescara, precedentemente chiuso a causa del fumo scaturito da un incendio sulla scarpata adiacente all’autostrada, all’altezza del km 545. Per la stessa causa, rimane temporaneamente chiuso il tratto in direzione Bari.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione dell’8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato, si registra 1 km di coda nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari, per l’uscita obbligatoria a San Severo.
Chi viaggia verso Bari deve uscire a San Severo e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A14 a Foggia.