A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA E CERIGNOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 5 giugno 2025 – Alle 14:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Foggia e Cerignola in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa della presenza di fumo all’altezza del km 577, proveniente da un incendio, ora estinto, che stava interessando le aree adiacenti alla piattaforma autostradale.

Al momento, sul luogo dell’evento, non si segnalano accodamenti.

