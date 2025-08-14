A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA E CERIGNOLA EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 14 agosto 2025 – Alle ore 11:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Foggia e Cerignola Est in entrambe le direzioni precedentemente chiuso a causa di un incendio, al di fuori della competenza autostradale, avvenuto all’altezza del km 566 in direzione Bari.
Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione.