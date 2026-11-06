A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FANO E PESARO-URBINO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 6 Novembre 2026 – Alle ore 9 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Fano e Pesaro-Urbino, verso Bologna, precedentemente chiuso a causa di un incidente – ora risolto – avvenuto all’altezza del km 171 e che aveva visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura.

Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano accodamenti.